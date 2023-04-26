В столичном регионе объявили "желтый" уровень опасности

Надвигается гроза

Гроза и сильный ветер надвигаются на столичный регион. В Москве и Московской области объявили "желтый" уровень погодной опасности.

По данным Гидрометцентра России, 27 апреля в столице ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь. Воздух прогреется до 19-21 градусов тепла.

Однако с 12:00 четверга вступит в силу предупреждение. Оно будет действовать до 20:00, а в Подмосковье – до 21:00. Ветер усилится до 15 метров в секунду, разразится гроза.

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