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В столичном регионе объявили "желтый" уровень опасности

20:04
  • среда
  • 26 апреля 2023

Надвигается гроза

Гроза и сильный ветер надвигаются на столичный регион. В Москве и Московской области объявили "желтый" уровень погодной опасности.

В Москве ожидаются усиление ветра и гроза
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По данным Гидрометцентра России, 27 апреля в столице ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь. Воздух прогреется до 19-21 градусов тепла.

Однако с 12:00 четверга вступит в силу предупреждение. Оно будет действовать до 20:00, а в Подмосковье – до 21:00. Ветер усилится до 15 метров в секунду, разразится гроза.

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