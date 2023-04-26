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Украинское командование перебрасывает войска в Запорожье

20:27
  • среда
  • 26 апреля 2023

Передислоцируются три бригады из центральных регионов

Войска из центральных регионов Украины перебрасываются в подконтрольную Киеву часть Запорожской области. В общей сложности в Запорожье прибудут три бригады, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Режим Зеленского отдал приказ начать переброску на линию фронта в Запорожскую область войск из регионов центральной Украины", - приводит слова Рогова РИА Новости.

Отмечается, что перебрасываются бригады теробороны из Полтавской и Черкасской областей. Рогов подчеркнул, что совсем недавно приоритет отдавался бригадам с запада Украины - прежде всего из Галиции.

Все три бригады, которые Киев бросает на убой, должны быть полностью переброшены на линию фронта до 30 апреля. Это 116-я и 118-я бригады территориальной обороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада.

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