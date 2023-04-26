Стороны конфликта в Судане согласились на перемирие

С инициативой прекращения огня выступил Афросоюз

Африканский союз убедил стороны конфликта в Судане заключить перемирие. Армия Судана и Силы быстрого реагирования согласились с инициативой АС по установлению режима полного прекращения огня.

"Две стороны конфликта в Судане согласились на африканскую инициативу урегулирования. Она предусматривает полное прекращение огня", - приводит телеканал al Arabiya заявление посла Коморских островов в Париже. Эта страна сейчас является председателем Африканского союза.

По данным телеканала, президент Коморских островов Азали Ассумани намерен посетить Хартум – при условии, что ему обеспечат безопасность. Бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией идут в Судане с 15 апреля. По последним данным, в реультате столкновений погибли не менее 600 человек, передает РИА Новости.

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