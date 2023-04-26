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Байден пригрозил Северной Корее "сменой режима"

21:33
  • среда
  • 26 апреля 2023

Размещать ядерное оружие на Корейском полуострове США не намерены

США добиваются дипломатического прорыва с Северной Кореей. Однако договор Вашингтона и Сеула о взаимной обороне нерушим, заявил президент США Джо Байден.

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"Это включает в себя нашу приверженность расширенному сдерживанию, а также ядерную угрозу и ядерное сдерживание. Они особенно важны в условиях, когда КНДР угрожает все чаще и грубо нарушает санкции США", - сказал Байден на совместной пресс-конференции с лидером Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Белом доме.

Американский лидер пригрозил КНДР "сменой режима", если Пхеньян попытается нанести ядерный удар по Вашингтону или его союзникам. В то же время, Соединенные Штаты не будут размещать свое ядерное оружие на Корейском полуострове – по мнению Байдена, достаточно визитов ядерных подводных лодок, передает ТАСС.

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