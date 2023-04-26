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Москва пообещала ответить Варшаве на изъятие денег посольства России

22:01
  • среда
  • 26 апреля 2023

Акцию польской прокуратуры прокомментировал Дмитрий Песков

Действия польской прокуратуры в отношении посольства России в Варшаве прокомментировали в Кремле. Властям Польши стоит ожидать адекватного ответа Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Обязательно стоит", - приводит РИА Новости ответ представителя Кремля на вопрос о том, нужно ли Польше ждать ответных мер со стороны России.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что польская прокуратура изъяла деньги российской дипмиссии с ее счетов в банке. Кроме того, присвоены также средства российского торгпредства – по словам Андреева, это значительная сумма как в долларах США, так и в польских злотых. Затем банк Santander заявил, что прекращает сотрудничество с посольством и закрыл счета.

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