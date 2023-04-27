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Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал о перспективах китайского автопрома

09:07
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Китай становится лидеров в автомобилестроении

Готовность Китая потеснить западных производителей на мировом автомобильном рынке демонстрирует Шанхайский международный автосалон. Сегодня последний день масштабного автофорума. В нём участвуют около тысячи компаний, представлено полторы тысячи моделей. И среди них - значительную долю составляют китайские новинки, не уступающие именитым европейским и азиатским брендам. Большое внимание производители КНР уделяют электромобилям, гибридным вариантам, а также электронному оснащению машин. У стендов замечено большое число российских дилеров, которые нацелены на быструю замену европейских моделей, покинувших наш рынок.

О китайском авторынке с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

"Китай еще не занял все ниши на российском рынке, но уже близок к этому. По крайней мере, они собираются производить здесь и поставлять на наш рынок автомобили практически всех классов, начиная от простеньких и заканчивая премиальными. Так что Китай в принципе  - всерьез и надолго, причем не только по отношению к России. Китай очень серьезно рванул в автомобильном направлении и становится автомобильной державой №1 в мире. Шанхайский автосалон теперь крупнейший мировой автосалон, и на него собираются все автопроизводители. Этот автосалон показал, что Китай – самое передовое государство в производстве электромобилей, а по бензиновым и прочим они просто взяли лучшие технологии и предлагают всем", - говорит Моржаретто.

Алексей Фролов, "ТВ Центр"

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Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто
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