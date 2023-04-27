Джо Байден объявил о выдвижении на новый срок и столкнулся с волной насмешек

Американскому президенту уже 80

Страна победившей политической деменции. Мудрый старец? Опытный политик? Или орел на ходунках? Как только Джо Байден объявил, что собирается на второй срок, отклики немедленно полетели по соцсетям. Дональд Трамп-младший опубликовал пародию на предвыборный ролик Байдена под заголовком "Лицензия на провал". И этого вы хотите в президенты?

Первые впечатления от этого выдвижения: набор невнятных лозунгов совсем дряхлого человека. Британская Times тут же выдала карикатуру, по мотивам герба США. Где обыгрывается двойной смысл глагола run - выдвигаться и бежать. Смысл: не столько бежит-выдвигается, сколько ковыляет. Или шаркает.

Критики Байдена ругают его за рекордную инфляцию, миграционный кризис на южной границе США, фиаско с выводом войск из Афганистана в 2021 году, авантюру на Украине, куда улетают десятки миллиардов долларов. Теперь ещё и конфликт с Китаем? А может он просто не понимает?

Спотыкающийся на каждом шагу лидер свободного мира с прогрессирующей деменцией, заставил аудиторию ещё раз вспомнить о том, что человек он преклонного возраста, с трудом взаимодействует с окружающим пространством. Даже диагноз для Америка появился: "политическая деменция". Грядущие выборы - вопрос о доверии первому лицу.

Какое уж тут доверие! Портал Media Research Center поймал президента на очередной лжи. В ходе встречи с представителями строительных профсоюзов, он рассказал трогательную историю о своём дедушке, который якобы скончался за две недели до рождения Джо Байдена в той же больнице, где будущий президент появился на свет. Вообще-то дедушка умер за год до рождения Джо в другом городе. Портал упоминает как минимум 10 случаев, когда президент откровенно лгал.

Байдену сейчас 80 и все понимают, что не огурец. Если выберут, к концу следующего срока будет 86. Что он ещё успеет натворить за эти годы с его ментальной деградацией? Из окна кабинета президент слушает утром детский хор, который приветствует лидера Южной Кореи Юн Сок Еля. От него ждут слов о безоговорочной поддержке Украины. Лидеру США, возможно, лучше не переговоры вести, а слушать по утрам детский хор где-нибудь подальше от Белого дома.

Джо Байден — президент, у которого в действительности всё не так, как на самом деле.

Алексей Фролов, "ТВ Центр"

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