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Освобожденные из плена российские военные вернулись в Москву

08:22
  • четверг
  • 27 апреля 2023

На родину вернулись 40 бойцов

На аэродром Чкаловский прибыл Ил-76 с российскими военными, освобожденными из украинского плена, где им грозила смертельная опасность.

На родину с подконтрольных Киеву территорий вернулись 40 бойцов, вызволенных из застенков националистов. Сейчас всем оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Некоторые получили в плену тяжелые ранения и травмы. Впереди лечение и реабилитация в столичных клиниках Минобороны. Многие до сих пор не верят, что унижения, издевательства  и пытки уже позади.

Виталий, освобождённый военнослужащий: "Я в плену находился полтора месяца, сегодня нас обменяли. Слезы на глазах, что мы вернулись".

Юрий, освобождённый военнослужащий: "Я думал, что это сон, боюсь проснуться. Первым делом [планирую] взять младшего брата и поехать на рыбалку".

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