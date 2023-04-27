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Минобороны показало работу гаубиц в зоне СВО

08:31
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Все цели были успешно ликвидированы

В зоне проведения спецоперации на Артемовском направлении наши артиллерийские подразделения ВДВ уничтожили взводный опорный пункт украинских боевиков. Кадры публикует Минобороны.

Противника обнаружила разведка с помощью беспилотной авиации. Координаты сразу же отправили на пункт управления, который передал информацию боевым расчетам. От получения задания до выстрела прошло не более пары минут. 122-миллиметровые гаубицы Д-30 с закрытых огневых позиций нанесли сокрушительные удары по скоплениям сил и техники ВСУ. Все цели были успешно ликвидированы.

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