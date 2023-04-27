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Названы новые имена героев спецоперации

08:31
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Они проявляют мужество и отвагу

Подразделение мотострелков под командованием майора Василия Суханова обороняло занимаемые рубежи, когда неонацисты под прикрытием миномётов и артиллерии пошли в атаку. Василий получил ранение, но продолжил руководить подчинёнными. Благодаря слаженным действиям наших военных были уничтожены иностранная БМП, миномётный расчёт и более десятка украинских радикалов.

Ефрейтор Иван Хмелинин с сослуживцами в ходе инженерной разведки на пути следования российских колонн обнаружили и обезвредили более трёх десятков взрывных устройств и мин различного класса. Грамотные действия ефрейтора Хмелинина позволили нашим подразделениям оперативно и без потерь среди личного состава и техники выдвинуться в заданный район.

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