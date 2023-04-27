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Доктор Леонид Рошаль отмечает юбилей

08:30
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Ему исполнилось 90 лет

Сегодня юбилей отмечает доктор медицинских наук, профессор, детский хирург, чьё имя знает без преувеличения вся страна - Леониду Рошалю исполняется 90!

На его счету тысячи спасённых жизней. Автор множества новых методов лечения, он всегда оказывался там, где больше всего была нужна его помощь. Леонид Рошаль спасал детей во время катастроф: землетрясений и техногенных аварий, работал в "горячих точках" и первым в мире инициировал создание мобильных хирургических бригад , они действуют в 33 регионах России.

Его детище - НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президентом которого он сейчас является, главный в стране центр по данному профилю. Там трудятся высококлассные специалисты, применяются новейшие методы и современное оборудование.

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Леонид Рошаль
Леонид Рошаль
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