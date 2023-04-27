Военный медик Катулин назвал основную причину смертей в зоне СВО

Бойцы чаще умирают не от жизнеугрожающих ран

Более половины смертей в зоне специальной военной операции происходят не от жизнеугрожающих ран, свыше 30% ампутаций – от неправильного наложения жгута. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказал руководитель учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна "Калашников" Артем Катулин.

Военный медик отметил, что специалисты УЦТМ и подготовленные центром инструкторы работают в зоне спецоперации и анализируют полученный там опыт.

Главными проблемами в сфере медицинского обеспечения Катулин назвал уровень подготовки в области оказания первой помощи, а также наличие возможности быстро доставить раненых до госпиталей.

При этом эксперт подчеркнул, что все проблемы решаются и уже видны позитивные изменения, сообщает РИА Новости.

Ранее в российском Министерстве обороны рассказали, что комбинированная система, разработанная в ВС России, позволяет оказывать первую медицинскую помощь на поле боя и дальше в военно-полевых военных госпиталях. Заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны России генерал-майор Александр Серговенцев подчеркнул, что в нашей армии достигнуты качественно новые показатели медицинского обеспечения.

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