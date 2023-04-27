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В США предложили способ прекратить конфликт на Украине

08:39
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Историк Джордж Либмэн призвал "дать России то, чего она хочет"

Москва хочет получить то, что фактически обещали Советскому Союзу в Ялте и Сан-Франциско: роль одного из пяти мировых жандармов. Этого "хочет любое разумное российское правительство". Такое заявление сделал историк Джордж Либмэн в журнале The American Conservative.
Лавров указал на заинтересованность России в завершении украинского конфликта

Эксперт напомнил, что "священный союз" пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, появившийся в результате Тегеранской и Ялтинской конференций, гарантировал отсутствие крупных боевых действий в Европе на протяжении практически столетия.

Для прекращения конфликта на Украине, по мнению Либмэна, необходимо "дать России то, чего она хочет". Кроме того, Западу придется отказаться от торговых ограничительных мер — они, как указал историк, уже показали свою неэффективность в отношении Ирана, Кубы и Северной Кореи.

Он также напомнил о стремлении России не допустить вступление Украины в НАТО.

В США между тем задумались о возвращении Украины к границам 1991 года, хотя Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос принадлежности Крыма и республик Донбасса закрыт. Тем не менее, в Конгрессе США готовят законопроект, предполагающий не только поддержку возвращения прежних границ, но и принятие Украины в НАТО, а также требование о выплате Россией репараций украинским властям.

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