Штурмовики ЗВО провели боевое слаживание в тылу зоны спецоперации

Военные прошли полный курс боевой и тактической подготовки

Штурмовые подразделения Западного военного округа (ЗВО) проходят курс тактической подготовки и боевое слаживание в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в четверг, 27 апреля, рассказали в Министерстве обороны России.

В рамках подготовки к выполнению боевых задач штурмовики ЗВО отрабатывают сценарии реального боя, упражняются в стрельбе, учатся действовать в городских и полевых условиях, штурмуют позиции противника с использованием тяжелой техники.

К обучению привлечены офицеры и инструкторы с боевым опытом, цитирует сообщение Минобороны ТАСС.

Ранее в Минобороны рассказали, что подразделения Западного военного округа круглосуточно контролируют небо над приграничными населенными пунктами. Им помогает летательный аппарат "Москит", который поднимается на высоту до двух тысяч метров, чтобы обнаружить вражеские позиции. Кроме того, беспилотник обеспечивает прицельные удары нашей артиллерии, а также выявляет места базирования националистов, глушит их связь.

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