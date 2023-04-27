Матвиенко назвала парламент России одним из самых эффективных в мире

Политик также подчеркнула демократичность Федерального собрания

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко написала статью "Российский парламентаризм: постоянное развитие" в честь одноименного праздника. Статья опубликована в четверг, 27 апреля, в "Российской газете".

По словам политика, двухпалатное Федеральное Собрание России — один из ключевых демократических институтов, устойчивый, стабильно работающий механизм, неотъемлемая часть общественной жизни, а россияне видят, что Федсобрание сосредоточено на продвижении их интересов.

Матвиенко выразила убежденность в том, что российский парламент является одним из самых демократичных и эффективных в мире, а основано это, в первую очередь, на его способности к развитию.

В качестве других слагаемых успешной работы спикер Совфеда назвала федеративный характер демократического представительства, а также плодотворное взаимодействие с правительством и главой государства, благодаря которому разрабатываются "ключевые решения" на благо народа.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что политические силы в России, несмотря на разные подходы к социально-экономическим задачам, едины в вопросе безопасности и суверенитета страны. Глава государства процитировал Петра Столыпина, который отмечал, что "в деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права — права России быть сильной".

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