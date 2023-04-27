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Уволенный с Fox News Такер Карлсон заявил о цензуре в американских СМИ

09:12
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Медиа США запрещают обсуждать важные темы

Телеведущий Такер Карлсон в одной из популярных соцсетей заявил о том, американские СМИ придерживаются цензуры по отношению к важным, по его мнению, темам. Об этом сообщают РИА Новости. 
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Карлсон, который уволился из популярного канала Fox News 24 апреля, написал, что "большие вопросы <…> вообще не обсуждаются: больше гражданских свобод, развивающаяся наука, демографическое изменение, корпоративная мощь, природные ресурсы…"

Телеведущий подчеркнул, что разговоры и дискуссии об этом запрещены в Америке.

Стоит отметить, что экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил изданию Newsmax, что увольнение Карлсона привело его в шок. Трамп заявил, что Карлсон – очень талантливый и хороший человек, который добился высоких рейтингов.

Кстати, Карлсону предложили работу в России, однако о его решении на счет этого пока ничего неизвестно.

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