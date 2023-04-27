Блогер Блиновская задержана при попытке выехать из России

Ее подозревают в неуплате налогов почти на миллиард рублей

В Москве при попытке покинуть Россию задержана "королева марафонов" Елена Блиновская. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказали в Следственном комитете.

В столичной прокуратуре уточнили, что в отношении Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере. По данным следствия, блогер не выплатила налоги на сумму более 918 млн рублей.

В Следкоме рассказали, что Блиновская была задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле. У женщины имелись авиабилеты для вылета в другое государство, сообщает ТАСС.

В марте стало известно, что автора "Марафона желаний" Елену Блиновскую проверят на уклонение от уплаты налогов. В полицию поступило несколько сообщений от участников марафонов которые считают, что их обманули. Кроме того, общественники пожаловались на Блиновскую в Генпрокуратуру России — они требовали проверить ее на предмет уклонения от налогов.

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