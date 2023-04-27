ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Блогер Блиновская задержана при попытке выехать из России

09:40
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Ее подозревают в неуплате налогов почти на миллиард рублей

В Москве при попытке покинуть Россию задержана "королева марафонов" Елена Блиновская. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказали в Следственном комитете.

В столичной прокуратуре уточнили, что в отношении Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере. По данным следствия, блогер не выплатила налоги на сумму более 918 млн рублей.

В Следкоме рассказали, что Блиновская была задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле. У женщины имелись авиабилеты для вылета в другое государство, сообщает ТАСС.

В марте стало известно, что автора "Марафона желаний" Елену Блиновскую проверят на уклонение от уплаты налогов. В полицию поступило несколько сообщений от участников марафонов которые считают, что их обманули. Кроме того, общественники пожаловались на Блиновскую в Генпрокуратуру России — они требовали проверить ее на предмет уклонения от налогов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Елена Блиновская
Елена Блиновская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.