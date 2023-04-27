При взрыве в Мелитополе погиб полицейский

Власти Запорожской области назвали взрыв терактом

При взрыве в Мелитополе пострадали два сотрудника полиции, одни из них скончался от полученных ранений. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказал член Запорожской областной администрации Владимир Рогов.

Чиновник заявил, что речь идет о теракте, за которым стоят украинские спецслужбы, сообщает РИА Новости.

Как уточняет Telegram-канал "Оперативные сводки", взрыв прогремел на улице Кирова. Погибший — 42-летний сотрудник полиции Александр Мищенко. В управлении МВД по Запорожской области подтвердили, что один полицейский погиб, второй госпитализирован с ранениями.

Бывший мэр Мелитополя Иван Федоров, занимавший эту должность при украинской власти, заявил, что взрыв прогремел у подъезда жилой многоэтажки в центре города около 5:20 по киевскому времени. Его слышали жители ближайших домов.

Ранее в ходе встречи с главами новых российских регионов президент России Владимир Путин заявил, что главной задачей, безусловно, является обеспечение безопасности этих территорий и их населения. Российский лидер подчеркнул, что "мы реально имеем дело с режимом, который ведет себя в высшей степени жестоко не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим".

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