Россия подтвердила обещанное сокращение добычи нефти

Вопросы возникли после того, как Росстат не опубликовал статистику по нефтедобыче

Добыча нефти с конденсатом в России в 2023 году, как прогнозируется, снизится на 20 млн т — до 515 млн т. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказал вице-премьер Александр Новак.

Политик отметил, что в апреле Россия снизила добычу нефти без конденсата на тот объем, который был обещан — на 500 тысяч баррелей в сутки, сообщает "Интерфакс".

Ранее Россия решила продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. Такие же решения приняли власти крупнейших нефтедобывающих государств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это решение — в интересах мировой энергетики, довольны или нет принятыми ОПЕК решениями некоторые страны – дело этих государств.

26 апреля Росстат опубликовал экономический доклад за первый квартал 2023 года, однако в нем не было данных по нефтедобыче. Причина такого решения не раскрывалась, однако это поставило вопрос, выполняет ли Россия решение о сокращении объемов добычи нефти.

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