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В Польше нашли обломки ракеты "воздух-земля"

10:40
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Местные власти уверяют, что населению ничто не угрожает

Власти Польши сообщили об обнаружении в окрестностях населенного пункта Замость обломков некоего "воздушного военного объекта".
В Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300

Как сообщает радиостанция RMF, обломки принадлежат ракете "земля-воздух", при этом на ней якобы обнаружены надписи на русском языке. Боеголовки у ракеты не было.

В Министерстве обороны Польши заявили, что ситуация не угрожает безопасности местных жителей.

В ноябре 2022 года в приграничном польском селе Пшеводув упали фрагменты ракеты украинской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300. В результате инцидента погибли два человека. Практически сразу польские официальные лица заявили, что ракета была российской. Владимир Зеленский потребовал "коллективного ответа" стран НАТО.

Однако затем президент Польши Анджей Дуда рассказал, что не имеет сведений о принадлежности ракеты. Версию о том, что ракета была российской, отверг и президент США Джо Байден. Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось признать, что "мы не знаем на 100%" о российском происхождении ракеты. Однако он заявил, что российская ракета все-таки была, а Украина задействовала свои средства ПВО, чтобы ее сбить, что и привело к инциденту в Польше.

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Обломок ракеты
Обломок ракеты
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