Пушилин: Запад заставит Киев отработать полученные деньги

Без сомнений, что Украина пойдет в контрнаступление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) точно пойдут в контрнаступление, но не в начале мая.

Такое мнение выразил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Запад заставит киевский режим пойти в контрнаступление, даже если оно будет обречено на провал.

"Очень серьезное финансирование, очень серьезная помощь была выделена, причем не только со стороны США, но еще из ряда европейских стран, поэтому деньги нужно отрабатывать", - сообщил он (цитата по ТАСС).

Что касается начала контрнаступления, по мнению Пушилина, оно вряд ли начнется в мае, о чем ранее сообщили основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, украинские чиновники и пишут западные СМИ.

"Когда точно - даты трудно сказать, опять же, это корректировалось погодными условиями, но у меня сомнения, что это будет начало мая", - сообщил Пушилин.

Скорее всего это будут запорожское направление и направление Сватово – Кременная, предположил врио главы ДНР. "Могут быть еще отвлекающие", - заметил он.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники написало, что наиболее важными со стратегической точки зрения направлениями для контрнаступления ВСУ являются юг и Крым, Киевский режим хочет перерезать сухопутный коридор к полуострову и рассечь российскую группировку. Вместе с тем не исключены удары в Донбассе, где продолжаются бои в Артемовске.

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