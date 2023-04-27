Российские войска взяли под контроль большинство кварталов Марьинки

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В зоне специальной военной операции на Угледарском направлении российские подразделения продвигаются вперёд, несмотря на контратаки ВСУ. В Марьинке все вражеские позиции взяты под огневой контроль. А в Артёмовске наши бойцы полностью перерезали пути снабжения украинских военных. Под наблюдением последний участок трассы, по которой противник перебрасывал резервы.

Серьёзные бои на подступах к Авдеевке возле Донецка. В Артёмовске, по имеющимся оценкам, под контролем ВСУ остаются всего семь процентов жилой застройки. На передовую на этом участке фронта выдвигается расчёт самоходного миномёта "Тюльпан". Калибр мины - 240 миллиметров. Можно оценить её размер и мощь. Новая мина досылается в ствол при помощи автомата заряжания. Руками сделать это просто невозможно.

Украинские военные сообщают, что на боевое дежурство заступил первый расчёт американского зенитно-ракетного комплекса "Пэтриот". По данным российского Минобороны, на различных участках фронта ВСУ предпринимают попытки провести разведку боем. Каждый раз безрезультатно. Неся потери, приходится отступать.

"Военнослужащими группировки войск "Запад" за сутки вскрыты и уничтожены четыре диверсионно-разведывательные группы противника в районе населённых пунктов Синьковка, Тимковка, Крахмальное и Новосёловское. Сорваны две попытки ротации подразделений в районе сёл Двуречное и Синьковка", - говорит Ярослав Якимкин, офицер пресс-центра группировки "Запад".

В результате отлично проведённой разведки с воздуха возле населённого пункта Карловка обнаружили украинский командный пункт 59 отдельной мотопехотной бригады. Для уничтожения были вызваны подразделения реактивных систем залпового огня.

Военнослужащие 25 механизированной бригады ВСУ попали в плен одновременно в момент штурма украинских позиций российскими войсками. Рассказывают: из-за того, что приказа отступать нет, на передовой очень большие потери.

"Каждый день были по два, по три "трёхсотых". И в момент штурма были все трёхсотые. Я знаю, что было много отказников. Никто не хотел выходить", - рассказывает Сергей Хробач.

В населённом пункте Горняк рядом с Марьинкой артиллеристы уничтожили пункт временной дислокации иностранных наёмников. Непосредственно в самой Марьинке, как сегодня сообщил исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, все украинские позиции перешли под огневой контроль российской армии. Это, однако, не означает, что населённый пункт полностью освобождён. Финальная зачистка ещё впереди. К тому же, чтобы вывести Марьинку из-под артиллеристского огня со стороны ВСУ, украинские подразделения необходимо откинуть дальше на запад.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр"

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