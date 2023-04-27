Следственный комитет показал видео задержания Блиновской

Ее подозревают в неуплате налогов на сумму почти 1 млрд рублей

Следственный комитет России показал видео задержания Елены Блиновской на границе с Белоруссией. На распространенных кадрах видно, как "королева марафонов" в простой одежде и шлепанцах стоит на фоне дорогой иномарки на пункте пропуска.

Вместе с Блиновской были задержаны ее охранник и водитель.

Также СКР показал видео следственных мероприятий в подмосковном доме Елены Блиновской. Видно, что оперативники изучают документы. Также показаны несколько дорогих автомобилей и мотоциклов.

О задержании Елены Блиновской стало известно в четверг утром. Она пыталась выехать из России через Белоруссию. Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов за период 2019-2021 годов на сумму почти миллиард рублей.

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