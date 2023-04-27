Правительство США обвинили в соучастии в торговле детьми

Тысячи детей-беженцев фактически попадают в рабство

Правительство США стало посредником в многомиллиардном бизнесе по торговле детьми. Об этом заявили сотрудники социальных и медицинских организаций, которые работают с мигрантами. Об эксплуатации несовершеннолетних правозащитники рассказали на слушаниях в Палате представителей. Тысячи беженцев, оставшихся без присмотра родителей, фактически попадают в рабство. Миграционные законы Байдена максимально упростили создание преступных схем.

История, которая чуть было не закончилась трагедией. Чёрная точка в углу экрана - девочка полутора-двух лет. Она выпала из лодки и тонет. Контрабандисты, с которыми ребёнок пытался въехать в США, или не заметили, или намеренно не вернулись. В этот раз обошлось, девочку вытащил из воды пограничник. Но везёт далеко не всем. Дети-мигранты, которые оказались на границе одни, часто погибают. И ещё чаще фактически попадают в рабство.

"Дети работают в ночную смену на скотобойнях, фабриках, в ресторанах, чтобы отдать долги контрабандистам и торговцам людьми. Их продают ради секса. Дети звонят на горячую линию и сообщают о жестоком обращении с ними, о том, что они заброшены и живут без надзора. Вот уже почти десятилетие юные мигранты страдают, но проблема остаётся в тени", - говорит Тара Ли Родас, бывшая сотрудницы Службы здравоохранения и социального обеспечения США.

Только в этом году на границе США обнаружили 70 тысяч детей без сопровождающих взрослых, в 2022 году — более 150 тысяч. Цифры стабильно растут последние несколько лет - с тех пор, как Джо Байден упростил миграционное законодательство. И тем самым спровоцировал не только масштабный кризис, но и взрывной рост преступного бизнеса по торговле людьми. По американским законам, беспризорников помещают в специальные приюты, а оттуда передают неким спонсорам. В идеале - родителям или другим родственникам, которые ранее въехали в США. На деле любому, кто таковым представится.

"Я познакомилась с 10-летней девочкой, которая добралась до нашей страны в одиночку. С собой у неё был только клочок бумаги с телефонными номерами. Ей их, якобы, дала женщина из неправительственной организации. Сказала, это номер её отца, с которым девочка будет жить в США. Отца, которого она ни разу не видела и с которым ни разу в жизни не разговаривала", - говорит Шина Родригес, президент Альянса "За безопасный Техас".

По данным правозащитников, рабский детский труд приносит преступным группировкам миллионы долларов ежедневно. О проблеме известно давно, но администрация президента закрывает на неё глаза, предпочитая заниматься правами меньшинств и откровенных фриков.

"Уже 10 лет местные власти бьют тревогу. Но подростков продолжают передавать непроверенным спонсорам, которые часто тоже находятся здесь нелегально, не заботясь о безопасности и благополучии детей. Это приводит в бешенство. Власть просто умывает руки и подбрасывает дров в костёр", - говорит Джессика Вон, директор отдела Центра исследований иммиграции США.

"Как сотрудники администрации Байдена, которые несут ответственность за эту чудовищную ситуацию на границе и, может быть, сами являются родителями, спокойно спят по ночам, зная, что творят с этими несчастными детьми?" – говорит Тодд Пиро, телеведущий Fox News.

На беззащитных и бесправных несовершеннолетних мигрантах наживаются не только преступники. Выгоду получают и власти. Демократы рассматривают приезжих как своих потенциальных сторонников и избирателей. Именно поэтому не спешат решать проблему и ужесточать законы. По сути, правительство США стало посредником в многомиллиардном бизнесе по торговле детьми.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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