ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стартовал турнир "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект"

12:01
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Проект направлен на поиск и поддержку талантливых IT-специалистов

Сегодня стартовал один из самых масштабных турниров для профессионалов в сфере IT - "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект".

Как рассказали организаторы на пресс-конференции, проект направлен на поиск и поддержку талантливых специалистов, которые занимаются созданием продуктов с использованием искусственного интеллекта. Первое соревнование пройдёт 19 мая в Москве. Турнир проводится в третий раз. Организаторы - министерство экономического развития и президентская платформа "Россия - страна возможностей".

"На мой взгляд, и часто это слышу от участников, что наибольшая ценность участия в этих соревнованиях — это обратная связь от экспертов по разработанным решениям. На что нужно обратить внимание, где прокачать свои навыки, что почитать-посмотреть. Здесь — это шаг вперёд для любого специалиста", - говорит Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей".


 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Конкурс "Цифровой прорыв"
Конкурс "Цифровой прорыв"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.