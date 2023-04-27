Стартовал турнир "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект"

Проект направлен на поиск и поддержку талантливых IT-специалистов

Сегодня стартовал один из самых масштабных турниров для профессионалов в сфере IT - "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект".

Как рассказали организаторы на пресс-конференции, проект направлен на поиск и поддержку талантливых специалистов, которые занимаются созданием продуктов с использованием искусственного интеллекта. Первое соревнование пройдёт 19 мая в Москве. Турнир проводится в третий раз. Организаторы - министерство экономического развития и президентская платформа "Россия - страна возможностей".

"На мой взгляд, и часто это слышу от участников, что наибольшая ценность участия в этих соревнованиях — это обратная связь от экспертов по разработанным решениям. На что нужно обратить внимание, где прокачать свои навыки, что почитать-посмотреть. Здесь — это шаг вперёд для любого специалиста", - говорит Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей".





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