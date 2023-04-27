Джо Байден забыл собственный возраст

Президент сам признает наличие у себя проблем

В американских СМИ запрещено обсуждать важные темы, которые определяют будущее страны. Такое заявление сделал телеведущий Такер Карлсон, покинувший на этой неделе канал Fox News. Подтверждением его слов служит очередной казус с участием Джо Байдена. Его вновь уличили в использовании шпаргалки с заранее написанными вопросами журналистов. Так, американская демократия исключает вероятность неудобных вопросов.

Судя по всему, темой номер один этой президентской кампании в США станет не предвыборная программа кандидата Байдена, а его возраст и связанные с этим неизбежные проблемы. То, что они есть, 46-й хозяин Белого Дома демонстрирует ежедневно. Сам же озвучивает свои диагнозы: в частности, склероз и рассеянность.

"Что касается моего возраста, я даже не могу сказать, наверное, сколько мне лет. Даже цифру не могу назвать. Она у меня не фиксируется", - говорил Байден.

На кадрах с торжественной церемонии приветствия президента Южной Кореи Байдена ведут чуть ли не за руку и буквально указывают ему каждый следующий шаг. Команда, двигающая 80-летнего политика в номинальные президенты, обо всех его диагнозах, конечно же, знает. Но детали выдают всё и широкой общественности.

Претендент на второй президентский срок засветил листок с перечнем вопросов и именами журналистов. Все, что нужно знать о свободе слова в США, Байден уложил буквально в одно предложение.

Популярнейший телеведущий Такер Карлсон в своём первом после громкого увольнения видеоролике обвинил СМИ и американских политиков, причем от обеих партий, в замалчивании важных вопросов.

"Американские СМИ уделяют внимание обсуждению ничего не значащих и неактуальных вопросов. В то же время совершенно не обсуждаются неоспоримо важные темы, которые будут определять наше будущее, такие как война, гражданские свободы, новые направления науки, демографические изменения, власть корпораций, природные ресурсы. Обсуждение этих вопросов запрещено в американских СМИ", - заявил Карлсон.

А реальные проблемы таковы, что в Штатах закрывается один крупный банк за другим. Дедолларизация мировой экономики продолжается. Вот уже и Аргентина заявляет, что будет платить за китайский импорт в юанях вместо долларов. Республиканцы открыто обвиняют Байдена и компанию в том, что они ничего не сделали для спасения американской экономики. А она под угрозой. Палата Представителей приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга страны почти до 33 триллионов долларов. Это вынужденная мера. Иначе - дефолт. На необходимости поднять лимит задолженности настаивал Белый Дом. Республиканцы выдвинули условие - жесткое сокращение расходов.

"Это будет крупнейшая в истории экономия денег американских налогоплательщиков. 4 триллиона 800 миллиардов долларов", - говорит Кевин Маккарти, спикер Палаты Представителей США.

Это означает, что в черную украинскую дыру тоже будет улетать меньше денег американских налогоплательщиков. Хотя администрация Байдена собирается запустить туда уже истребители F-16. Стоимость одного - от 30 миллионов долларов.

"Мы сегодня приблизились к тому, что речь идет уже о самолетах, уже танки со свастикой вновь на территории Советского Союза. И нам после этого говорят, что Запад не хочет с нами войны?" – говорит Анатолий Антонов, посол РФ в США

Накануне наш посол в США посетил содержащихся под стражей в Нью-Йорке россиян Анатолия Легкодымова и Дмитрия Украинского. Всего в американских застенках находятся более 100 наших соотечественников. Многие - по надуманным обвинениям в рамках устроенной демократами охоты на ведьм.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"