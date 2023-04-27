Пострадавшим от пожара в Сосьве выделят 95 миллионов рублей

Выплаты начнутся уже сегодня

В Свердловскую область, где в результате пожаров без жилья остались сотни человек, прибыл глава МЧС. Александр Куренков вместе с губернатором региона на вертолёте осмотрел пострадавшие населённые пункты. Самая тяжёлая ситуация в посёлке Сосьва. Для помощи жителям областные власти выделят около 95 миллионов рублей. Первые выплаты начнутся уже сегодня.

Сосьва возвращается к спокойной жизни. Пока пожарные разгребают кирпичи и мусор, оставшийся от сгоревших построек, местная детвора играет в волейбол. Двое суток сотрудники МЧС и местные жители боролись с пламенем, спасая каждый дом. В пунктах временного размещения – десятки пострадавших ждут помощи.

Волонтеры и специальная комиссия сейчас проводят оценку ущерба. Один ключевых моментов – разместить семьи с детьми. Школьников решено отправить на каникулы в летние лагеря. Взрослые пытаются восстановить документы, которые сгорели. Помощь будет по каждому конкретному случаю. Власти Свердловской области приняли решение выделить из резервного фонда порядка 95 миллионов рублей для пострадавших. Первые денежные выплаты начнутся уже сегодня.

"Я вам обещаю, никто без внимания не останется. Главное - дома нам построить. Я вам лично обещаю, я буду лично приезжать до тех пор, пока проблемы лично каждого человека не решим", - заявил Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Пожарные отстояли более тысячи построек. Огонь уничтожил полностью 140 жилых домов, магазины, лечебно-исправительное учреждение. Также сгорели вагоны с лесоматериалами. В тушении пилорамы задействовали вертолеты Ми-8. Помимо пожарных на месте работают сотрудники Следственного комитета, которые устанавливают обстоятельства пожара и причастных к этому. Возбудили два уголовных дела - о халатности и причинения смерти по неосторожности.

Последствие этого пожара ощущают на себе и жители соседней Тюменской области. Там люди жалуются на сильный запах гари. На снимках из космоса видно, как облако дыма несет в сторону столицы региона. Впрочем, пожарная обстановка находится под круглосуточным наблюдением.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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