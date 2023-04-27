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Опрос показал, как россияне проведут майские праздники

11:00
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Исследование провел ВЦИОМ

Около 56% россиян планируют провести майские праздники дома. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказал директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин.
Названы самые популярные направления майского отдыха

Социолог отметил, что 35% опрошенных планируют в длинные майские выходные поехать на дачу. 9% собираются посетить другой город или село, а 2% респондентов намерены съездить в Крым, сообщает РИА Новости.

Праздничными нерабочими днями в 2023 году будут понедельник 1 мая, понедельник и вторник 8-9 мая. В Госдуме звучали предложения продлить выходные на период со 2 по 7 мая, чтобы россияне могли отдохнуть без перерыва, однако эта инициатива не была реализована.

Для тех, кто планирует в майские праздники приехать погулять по Москве, в столице сделали бесплатной парковку 1, 8 и 9 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что 30 апреля и 7 мая нужно будет оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. При этом во все дни парковки со шлагбаумом будут работать по обычным тарифам.

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