Королева марафонов: чем известна задержанная Елена Блиновская

Ей доверяли до последнего

Почти миллиард рублей смогла скрыть от налогов известная блогер, героиня социальных сетей и "королева марафонов" Елена Блиновская. Сколько ей удалось заработать на продаже онлайн-тренингов – остается загадкой. По данным Forbes за 2020 год, выручка блогера составила 330 миллионов рублей, а прибыль - 200 миллионов рублей. В интервью Ксении Собчак прозвучала цифра в четыре миллиарда рублей за 2021 год…

Как простой женщине из Кировской области удалось завоевать доверие россиян и их деньги – читайте в материале "ТВ Центра".

Путь Блиновской начался с поселка Опарино в семье бухгалтера и водителя. Среднее и высшее образование Елена в Ярославле. Отучившись на экономическом факультете, девушка пошла по стопам матери и устроилась бухгалтером. Впрочем, проработала она недолго – Елена вышла замуж за бизнесмена Алексея Блиновского, родила четырех детей и в 2018 году переехала в Москву. Столица дала возможность Блиновской воплотить все свои полученные знания по психологии в жизнь. Блогер не раз утверждала, что у нее имеется порядка 10 дипломов, правда большинство из них – это "корочки" за повышение квалификации.

Блиновскую считают родоначальницей "королевой марафонов" в социальных сетях. С 2015 года она ведет различные тренинги для расширения финансового сознания, исполнения желаний и психологического "просветления" - это то, за что люди были готовы платить немалые деньги. В основном тренинг длился четыре недели, участники получали доступ в закрытые чаты в WhatsApp или Telegram. Стоимость участия в марафоне варьировалась от 1000 до 10 000 рублей. Для тех, кто хотел получил обратную связь или помощь наставника, предусматривались VIP-тарифы с высоким ценником.

За более чем пять лет работы через марафоны десятки тысяч россиян, несмотря на обвинения в торговле воздухом и едкие комментарии коллег по цеху. Блиновская с упорством барана продолжала выпускать новые продукты и собирать вокруг себя еще больше доверчивых россиян.

Свою схему, по которой строились все ее марафоны, в интервью журналистке Ксении Собчак Блиновская расписала так: сначала нужно перевести базовые знания по психологии "на русский язык", затем надавить на триггерную точку человека. Ухватив за "больное место", предложить марафон, способный найти решение из сложившейся ситуации. А точки у всех одни – поиск смысла жизни, деньги, предназначение и прочие вопросы, на которые не так просто найти ответ.

К слову, интервью вышло довольно напряженным. Собчак задала вопрос, почему Блиновская пересылает одни и те же голосовые сообщения участникам марафона уже несколько лет подряд и даже не пытается записать что-то новое.

"Честно, я тебе сейчас в рожу плюну или скину за борт. Я реально на тебя обиделась, потому что ты жестко обесцениваешь мой продукт", - резко отреагировала предпринимательница.

По словам Блиновской, марафон работает только в том случае, если человек "способен воспринять сказанное", если же тренинг не сработал, то виноват в этом покупатель.

"Ты возьмешь столько, насколько ты сам глубок. Запусти шарик в небо, и вселенная тебя услышит" - уверена Блиновская.

В 2020 году Блиновская выпустила фильм "Марафон желаний", который стал своего рода рекламой работы блогера в социальных сетях. Еще через два года ей удалось пробраться на TV – блогера пригласили в качестве ведущей шоу "Дом исполнения желаний" на телеканале ТВ-3.

Осенью 2021 года селебритис не уставали обсуждать празднование 40-летнего юбилея блогера, на которое, по данным СМИ, потратила 120 миллионов рублей. В алтайском 5-звездочном комплексе "Altay Resort" собрались Иван Ургант, Филипп Киркоров, Ксения Бородина, Виктория Лопырева, Нюша, а также известные Instagram-блогеры (соцсеть запрещена в России – прим. ред.). В свою день рождения Блиновская попросила своих подписчиков перевести ей один рубль в честь праздника - всего за час фанаты успели перечислить более одного миллиона, пишет Life.ru.

Стул под Блиновской зашатался весной 2023 года. После проверок у блогеров Александры Митрошиной и Валерии Чекалиной (Лерчек), полиция заинтересовалась деятельностью "королевы марафонов". Сама блогер, почуяв, что пахнет жареным, переписала все свое имущество на родственников и попыталась вывести правоохранителей на ложный след.

"Был совершен интересный маневр - на имя Блиновской был куплен билет на утренний рейс из Москвы в Алматы. Однако сама она взяла в аренду люксовый автомобиль и направилась в сторону границы в Белоруссией", - рассказал сайту KP.RU источник в правоохранительных органах.

27 апреля 2023 года Блиновская попалась. Ее задержали в Смоленской области на подъезде к российско-белорусской границе. С собой у нее были билеты в Казахстан. Блогера подозревают от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере. По данным СКР, Блиновская использовала схему "дробления" бизнеса и в 2019–2021 годах не уплатила НДС и НДФЛ на сумму более 918 миллионов рублей.

Блиновскую доставили в Москву, сейчас она находится на допросе у следователя. Возбуждено уголовное дело по статьям "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" и "отмывание денег". По первой статье Блиновской грозит до 3 лет колонии, по второй - до 7.

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