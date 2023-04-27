Армения призвала отправить в Нагорный Карабах международную миссию

Ереван считает этот способ единственным для урегулирования ситуации в регионе

Необходимы конкретные усилия для недопущения дальнейшей эскалации ситуации в Нагорном Карабахе. Такое заявление сделал в четверг, 27 апреля, армянский премьер-министр Никол Пашинян.

По словам политика, "усилия Азербайджана превратить Нагорный Карабах в новый эшафот армян должны быть пресечены", а единственный способ добиться этого — обеспечить присутствие в Нагорном Карабахе представителей с более широким международным мандатом.

Премьер Армении выступил за срочную отправку в регион "международной миссии по сбору фактов", сообщает "Интерфакс".

Ранее Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент не выполняет свои функции по договоренности от 9 ноября 2020 года в связи с перекрытием азербайджанскими военными Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией. МИД России назвал эту критику неприемлемой и подчеркнул, что российские миротворцы делают все возможное для урегулирования обстановки в Нагорном Карабахе, а "публичные нападки делу не помогают, ситуации были и похуже".

Во внешнеполитическом ведомстве также указывали, что все вопросы, касающиеся обеспечения безопасности и жизнедеятельности в зоне ответственности Российского миротворческого контингента (РМК), должны решаться мирным путем в контакте между сторонами под эгидой РМК.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"