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Армения призвала отправить в Нагорный Карабах международную миссию

11:20
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Ереван считает этот способ единственным для урегулирования ситуации в регионе

Необходимы конкретные усилия для недопущения дальнейшей эскалации ситуации в Нагорном Карабахе. Такое заявление сделал в четверг, 27 апреля, армянский премьер-министр Никол Пашинян.
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По словам политика, "усилия Азербайджана превратить Нагорный Карабах в новый эшафот армян должны быть пресечены", а единственный способ добиться этого — обеспечить присутствие в Нагорном Карабахе представителей с более широким международным мандатом.

Премьер Армении выступил за срочную отправку в регион "международной миссии по сбору фактов", сообщает "Интерфакс".

Ранее Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент не выполняет свои функции по договоренности от 9 ноября 2020 года в связи с перекрытием азербайджанскими военными Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией. МИД России назвал эту критику неприемлемой и подчеркнул, что российские миротворцы делают все возможное для урегулирования обстановки в Нагорном Карабахе, а "публичные нападки делу не помогают, ситуации были и похуже".

Во внешнеполитическом ведомстве также указывали, что все вопросы, касающиеся обеспечения безопасности и жизнедеятельности в зоне ответственности Российского миротворческого контингента (РМК), должны решаться мирным путем в контакте между сторонами под эгидой РМК.

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