Москва указывала, что Запад уже стал стороной украинского конфликта

Запад стоит за полноценным военным планированием на Украине, а не только тактическим. Такое заявление в четверг, 27 апреля, сделали в российском Министерстве иностранных дел.

Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, коллективный Запад сам признался, что стоит за всем стратегическим планированием, участвует в конфликте напрямую.

Она также напомнила высказывания ряда западных политиков о готовности сделать все, чтобы обеспечить украинской армии успешное контрнаступление, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в Москве давно знали о роли Запада, в частности, стран НАТО в конфликте на Украине. Однако участие западных государств в конфликте на Украине не может изменить суть происходящего, а главное — положительный для России исход.

В российском МИД указывали, что Москва практически в одиночку противостоит натовско-украинскому военному конгломерату. В этом противостоянии Украине отведена роль плацдарма, а коллективный Запад выполняет функции штаба, тыла, поставщика разведданных и вооружений.

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