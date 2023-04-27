Минобрнауки опровергло кардинальные перемены в образовании в 2023 году

Изменения появятся только со следующего года в режиме апробации

Изменения в системе высшего образования последуют в 2024 году. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказал министр высшего образования и науки России Валерий Фальков.

Глава Минобрнауки уточнил, что апробация новой системы начнется на нескольких вузах, причем ведомство предпочло бы, чтобы это были учебные заведения из разных регионов и разного профиля.

Фальков подчеркнул, что в 2023 году никаких кардинальных изменений не предвидится, в том числе в отношении единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что работу по формированию суверенной образовательной системы будут вести на всех уровнях — от школы до колледжей и вузов. К общероссийским стандартам в ближайшие годы будет приведена образовательная инфраструктура Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Что касается ЕГЭ, президент указал, что его наличие "открывает возможности для очень многих детей с периферии", хотя система нуждается в совершенствовании.

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