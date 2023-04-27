Португальский язык пополнило слово "Пеле"

Псевдоним великого футболиста теперь означает "лучший"

Авторитетный бразильский словарь португальского языка Michaelis включил в свой лексикон имя легендарного футболиста Пеле. Теперь его псевдоним означает синоним слова "лучший". Об этом сообщил фонд Пеле в одной из социальных сетей.

"Тот, кто выходит из ряда вон, кто в силу своего качества, ценности или превосходства не может ни с чем и ни с кем равняться; исключительный, несравненный, единственный", - сказано в определении слова pelé на сайте словаря.

На самом деле трехкратного чемпиона мира по футболу (это рекорд) звали Эдсон Арантис ду Насименту. Свое прозвище он получил еще в детстве в честь голкипера клуба "Васко да Гама" Биле, имя которого Пеле неправильно произносил в детстве.

Великий футболист скончался в декабре 2022 года на 83 году жизни. Он был признан лучшим футболистом 20-го века. Пеле стал единственным в истории футбола игроком, который трижды завоевывал Кубок мира по футболу. За сборную Бразилии он забил 77 мячей.

Большую часть карьеры Пеле провел в клубе "Сантос". Завершал свои футбольные годы легендарный спортсмен в американской команде "Нью-Йорк Космос".

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