Генсек альянса отчитался о военной поддержке Украины

Страны НАТО поставили Украине 98% обещанной помощи. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Политик уточнил, что члены НАТО передали Киеву 1 550 бронемашин, 230 танков и огромные объемы боеприпасов.

Кроме того, как рассказал Столтенберг, государства — члены альянса подготовили и вооружили украинских военных в количестве, превышающем численность девяти бригад ВСУ, сообщает ТАСС.

Ранее британские власти рассказали, что уже передали украинским военным обещанные боеприпасы с обедненным ураном. Российское посольство в Лондоне указало, что это лишь подтверждает уготованную Западом Украине роль радиоактивного могильника.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что "те, кто будет непосредственно использовать такие боеприпасы, должны понимать, что они не только себе и своим гражданам будут наносить непоправимый вред". Однако ответственность лежит и на британцах, организовавших такие поставки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"