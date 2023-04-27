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Глава ФРС предрек Киеву неконтролируемую зависимость от Запада

12:41
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Украина полностью зависит от финансовой поддержки извне

Украина и дальше будет зависеть от помощи Запада и США, причем контролировать это невозможно. Такое заявление сделал председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.
Киев получил от США еще 1,25 млрд долларов

Экономисту позвонили российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского.

В ходе разговора пранкеры попросили главу ФРС подарить Киеву печатный станок. Пауэлл в ответ иронично отметил, что такой станок у Соединенных Штатов есть, но "мы храним его в подвале". При этом он не исключил, что Федеральный резервный банк может появиться на Украине.

Пауэлл также признал во время беседы, что России "удалось избежать жесточайших последствий санкций". Он высоко оценил профессионализм председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, отметив, что она "очень хорошо осведомлена и умна" и "сделает все, чтобы русские максимально избежали санкций", сообщает ТАСС.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что с февраля 2022 года, когда началась российская спецоперация, государственный бюджет Украины получил финансирование от западных партнеров в размере более 40 млрд долларов. При этом 32,1 млрд долларов было выделено западными союзниками Украине в 2022 году, остальные средства поступили с начала 2023 года.

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Глава ФРС Джером Пауэлл
Глава ФРС Джером Пауэлл
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