В России с коронавирусом госпитализировали 1022 человека

Скончались 33 пациента

За сутки в России госпитализировано 1022 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 6503 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 7213 человек, скончались 33 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 904 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 130. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 630 человек, в Московской области – 126.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22833330 случаев заболевания, зарегистрировано 398208 летальных исходов.

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