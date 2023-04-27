В Москве загорелась строящаяся многоэтажка

Пожар быстро потушили

На стройке многоэтажного жилого дома на Поклонной улице в Москве произошел пожар. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказали в столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве уточнили, что горела кровля строящегося 15-этажного дома. Площадь распространения огня достигала 70 квадратных метров.

К настоящему времени пожар потушен, никто не пострадал. Причина возгорания не сообщается, сообщает ТАСС.

Как отмечает Telegram-канал "112", очевидцы происшествия сообщали о звуках взрывов в очаге возгорания. Официально эта информация не подтверждена.

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