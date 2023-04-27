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Волонтеры: Информационные точки о контрактной службе в Москве работают ежедневно

13:02
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Москвичи положительно относятся к информации о возможности контрактной службы

Все желающие, заинтересовавшиеся военной службой по контракту, могут получить всю необходимую информацию ежедневно и сразу по нескольким каналам связи. Об этом сообщили волонтеры пункта отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова.

"Мы занимаемся информированием наших граждан по вопросам, условиям, льготам, социальным гарантиям и денежным довольствием по контракту. В случаях, если у них возникают индивидуальные вопросы, мы их направляем либо по горячей линии по номеру 117, либо на сайт mos.ru, либо на наш официальный центр", - сказал волонтер Георгий.

Информационные точки о контрактной службе работают ежедневно.

"Каждый день интересуются граждане, подходят, задают вопросы. Очень много вопросов по тому, где находится этот центр, кому можно позвонить, обратиться по всем интересующим своим вопросам", - сказала волонтер Ольга.

При этом москвичи положительно относятся к информации о возможности контрактной службы, отметили волонтеры.

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