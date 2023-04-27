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Путин обсудит пожары на Урале с правительством

13:17
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Президент заслушал доклады главы МЧС и губернатора Свердловской области

Министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации с пожарами в регионе. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Последствия пожара в поселке Сосьва: дома горели как спички

По словам представителя Кремля, российский лидер "плотно общался" с Куренковым и Куйвашевым, которые "дали ему подробный доклад о том, какие проблемы возникли у людей, дали предложения по решению проблем".

Кроме того, президент поговорил с министром юстиции России Константином Чуйченко, поскольку при пожаре на Урале сгорела колония.

Участники этих разговоров условились с президентом о том, что эта тема будет вынесена на обсуждение во время заседания федерального правительства с участием Владимира Путина, запланированного на 2 мая, цитирует Пескова РИА Новости.

Куренков и Куйвашев ранее лично осмотрели с вертолета охваченную пожаром территорию в Свердловской области. Самая тяжелая ситуация сложилась в поселке Сосьва, где огонь уничтожил свыше сотни строений и погибли два человека.

Владимир Путин поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Для помощи жителям областные власти выделят около 95 млн рублей. Свердловский губернатор заверил, что никто не останется без внимания.

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Последствия пожара в поселке Сосьва в Свердловской области
Последствия пожара в поселке Сосьва в Свердловской области
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