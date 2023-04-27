Путин обсудит пожары на Урале с правительством

Президент заслушал доклады главы МЧС и губернатора Свердловской области

Министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации с пожарами в регионе. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российский лидер "плотно общался" с Куренковым и Куйвашевым, которые "дали ему подробный доклад о том, какие проблемы возникли у людей, дали предложения по решению проблем".

Кроме того, президент поговорил с министром юстиции России Константином Чуйченко, поскольку при пожаре на Урале сгорела колония.

Участники этих разговоров условились с президентом о том, что эта тема будет вынесена на обсуждение во время заседания федерального правительства с участием Владимира Путина, запланированного на 2 мая, цитирует Пескова РИА Новости.

Куренков и Куйвашев ранее лично осмотрели с вертолета охваченную пожаром территорию в Свердловской области. Самая тяжелая ситуация сложилась в поселке Сосьва, где огонь уничтожил свыше сотни строений и погибли два человека.

Владимир Путин поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Для помощи жителям областные власти выделят около 95 млн рублей. Свердловский губернатор заверил, что никто не останется без внимания.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"