Именной ноутбук, драгоценности и дорогие часы нашли силовики в доме Блиновской

Видео обыска в доме блогерши показало МВД
МВД показало новое видео задержания Елены Блиновской и обыска в ее подмосковном особняке.
На видео показаны сумочки, сотни вешалок с одеждой, а также коллекция обуви, драгоценностей и дорогих часов. Также у Елены Блиновский есть розовый ноутбук с ее именем на корпусе.
Во дворе дома припаркованы два автомобиля - Lamborghini Urus и Range Rover, а также несколько мотоциклов.
О задержании Елены Блиновской стало известно в четверг утром. Она пыталась выехать из России через Белоруссию. Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов за период 2019-2021 годы на сумму свыше 900 миллионов рублей.