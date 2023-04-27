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Именной ноутбук, драгоценности и дорогие часы нашли силовики в доме Блиновской

13:30
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Видео обыска в доме блогерши показало МВД

МВД показало новое видео задержания Елены Блиновской и обыска в ее подмосковном особняке.
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На видео показаны сумочки, сотни вешалок с одеждой, а также коллекция обуви, драгоценностей и дорогих часов. Также у Елены Блиновский есть розовый ноутбук с ее именем на корпусе.

Во дворе дома припаркованы два автомобиля - Lamborghini Urus и Range Rover, а также несколько мотоциклов.

О задержании Елены Блиновской стало известно в четверг утром. Она пыталась выехать из России через Белоруссию. Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов за период 2019-2021 годы на сумму свыше 900 миллионов рублей.

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