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Пескову неизвестно о "трудностях" со здоровьем Эрдогана

13:43
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Разговор Путина с турецким коллегой остается в силе

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор перед церемонией завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС "Аккую".
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Об этом в четверг, 27 апреля, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Разговор состоится около 15:00 мск. В свою очередь в канцелярии Эрдогана заявили, что подключение Эрдогана к церемонии доставки топлива перенесено с 13:30 на 16:00 мск. Накануне стало известно, что турецкий президент отменил все публичные выступления из-за кишечного гриппа.

"Нам неизвестно ничего об этих "трудностях". Мы готовимся к телефонному разговору сегодня и к содержательному общению двух президентов", - подчеркнул Песков (цитата по "Газете.Ru").

25 апреля Эрдогану стало плохо во время прямого эфира, трансляцию пришлось прервать. Позднее он вернулся в эфир и сообщил, что его плохое самочувствие связано с желудочным гриппом. 26 апреля президенту пришлось отменить поездку по городам в рамках предвыборной кампании и все публичные выступления.

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