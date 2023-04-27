В Турции рассказали о плане Эрдогана предложить Путину посредничество по Украине

Официально эта информация не подтверждена

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается предложить российскому лидеру Владимиру Путину свое посредничество в мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказал источник в администрации турецкого президента.

По словам источника, которые цитирует РИА Новости, это предложение прозвучит во время телефонных переговоров глав двух государств. Официальное подтверждение этой информации не поступало.

Что касается состояния здоровья Эрдогана, в его администрации заверили, что политик крайне силен, полон энергии и будет управлять страной еще долгое время.

В январе Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого подтвердил готовность взять на себя роль посредника в процессе установления мира между Россией и Украиной.

Турция уже принимала представителей Москвы и Киева весной 2022 года и провела несколько раундов мирных переговоров. Анкара также выступает одной из сторон зерновой сделки.

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