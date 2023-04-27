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В Турции рассказали о плане Эрдогана предложить Путину посредничество по Украине

13:41
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Официально эта информация не подтверждена

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается предложить российскому лидеру Владимиру Путину свое посредничество в мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказал источник в администрации турецкого президента.
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По словам источника, которые цитирует РИА Новости, это предложение прозвучит во время телефонных переговоров глав двух государств. Официальное подтверждение этой информации не поступало.

Что касается состояния здоровья Эрдогана, в его администрации заверили, что политик крайне силен, полон энергии и будет управлять страной еще долгое время.

В январе Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого подтвердил готовность взять на себя роль посредника в процессе установления мира между Россией и Украиной.

Турция уже принимала представителей Москвы и Киева весной 2022 года и провела несколько раундов мирных переговоров. Анкара также выступает одной из сторон зерновой сделки.

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