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В столичном регионе ожидаются заморозки

14:00
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Весенняя погода переменчива, напомнили метеорологи

В ночь на воскресенье, 30 апреля, в Московской области возможны заморозки до минус двух градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Москвичей предупредили о предстоящей грозе

Эксперт отметил, что 29 апреля столбики термометров снизятся до 2-7 градусов тепла ночью и до 11-13 градусов днем. В результате этот день станет самым холодным за последнюю декаду апреля.

Ночью 30 апреля прогнозируются ночные заморозки, хотя дневная температура может достигать 15-17 градусов тепла. В целом в выходные температура будет ниже нормы всего на полтора градуса, но это будет ощущаться как волна холода, поскольку сейчас погода на месяц опережает свое климатическое развитие, цитирует Вильфанда АГН "Москва".

Между тем в столичном регионе введен "желтый" уровень погодной опасности из-за прогнозируемого сильного ветра со скоростью до 15 метров в секунду, а также из-за ожидаемой грозы. Предупреждение будет действовать до 21:00 четверга, 27 апреля.

В мае в столичный регион может прийти так называемое возвратное похолодание. Заместитель директора института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов объяснил, что, как правило, это случается на фоне потепления возврат аномально прохладной погоды на пару недель.

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