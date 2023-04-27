Кремль назвал "желтыми измышлениями" сообщения о попытке покушения на Путина

Песков не стал их даже читать
В Кремле назвали "желтыми измышлениями" информацию немецких СМИ о "покушении" на президента Владимира Путина.
"Мы не ознакомились с этими публикациями. Сейчас много таких желтых разных измышлений, поэтому, собственно, это не повод, чтобы со всем этим знакомиться", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее немецкое издание BILD написало, что упавший под подмосковным Ногинском украинский дрон типа UJ-22 якобы планировали использовать для покушения на Путина во время его поездки в индустриальный парк "Руднево".
Три дня назад Песков сообщил, что Путин никогда не сидел ни в каких бункерах.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"