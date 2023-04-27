В Петербурге спустили на воду подводную лодку "Можайск"

Новая субмарина войдет в состав ТОФ

В Санкт-Петербурге торжественно спустили на воду новую субмарину "Можайск". Она войдёт в состав Тихоокеанского флота. Экипаж уже подтвердил свою готовность к выполнению боевых задач. Субмарины этого проекта давно и хорошо зарекомендовали себя. Но у данной модификации есть принципиальные отличия.

Дизель-электрическая подводная лодка "Можайск" - 11-я субмарина проекта 636.3, которая сходит со стапелей Адмиралтейских верфей за последние годы. У этого проекта большая история длиной в полвека. Субмарины изначально проектировались как экспортная серия для стран Варшавского договора - в Советском союзе их так ласково и прозвали "Варшавянки".

В НАТО за нашими "Варшавянками" прочно закрепилось прозвище "Черные дыры" - за супертихое передвижение. Благодаря специальному гидроакустическому покрытию звук хода корабля маскируется под шум морской волны, его не могут засечь радиолокационные радары.

В середине 90-х корабли продавали в Китай, Вьетнам и Алжир - субмарины из Петербурга были очень востребованы и до сих пор стоят на вооружении этих стран. Модификация 636.3 - последняя, усовершенствованная, строится уже только для Военно-морского флота нашей страны.

Спуск на воду идет медленно, а вот скорость хода субмарины в воде - 20 узлов, это почти 40 километров в час. Предельная глубина погружения - 300 метров, автономность плавания - 45 суток. На борту, кроме мин и торпедных аппаратов, ударный ракетный комплекс "Калибр" с дальностью поражения цели 500 километров.

"Уже делается задел на шестую подводную лодку. Серия очень удачная. Наши партнеры, наши друзья - те, кто поддерживает Россию, они смотрят на эти лодки очень хорошо. Поэтому лодка имеет огромный не только модернизационный, но и имиджевый, я бы сказал, задел. Поэтому лодки этого проекта будут строиться, у них большое будущее", - отметил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

В будущем году на Адмиралтейских верфях запланирован спуск на воду следующей лодки этого проекта - она будет носить имя "Якутск". Подписаны контракты на строительство еще 4 субмарин для Балтийского и Северного флотов. Они также будут заложены на Адмиралтейских верфях в 2024 году.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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