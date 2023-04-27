В больнице им. Юдина помогли родить москвичке с тяжелыми патологиями

Женщина очень хотела сохранить ребёнка

В больнице имени Юдина сделали, казалось бы, невозможное: помогли родить москвичке с тяжелейшими патологиями. Её сердце могло просто не выдержать нагрузки. Но женщина очень хотела сохранить ребёнка. Врачи выстроили целую стратегию, чтобы спасти сразу две жизни.

Крошечному Эмину всего шесть дней, в руках мамы ему уютно и спокойно. Когда он станет старше, узнает, что есть такое слово - "чудо", именно так врачи называют его появление на свет.

Кристине много лет ставили бесплодие, материнское счастье она буквально вырвала у судьбы и стала мамой дважды. Из-за проблем со здоровьем с трудностями она столкнулась сразу.

"Я проехала 17 роддомов, меня не брали даже платно", - рассказывает Кристина.

В итоге Кристину приняли в роддоме больницы имени Юдина - здесь появился первый сын. Когда женщина забеременела снова, для всех это стало большой неожиданностью.

"Очень удивилась, удивились и врачи. Это необъяснимо, это какое-то чудо. Вначале наблюдалась у других кардиологов, мне рекомендовали прерывание беременности, для меня это очень сложно было сделать. Я решила не тянуть и прийти сразу опять сюда", - говорит Кристина.

В клинике Юдина снова взялись за, казалось, невыполнимую миссию. Дело в том, что у Кристины множество серьезных диагнозов, в их числе три опасные патологии - перенесенный инфаркт со стентированием коронарных артерий, нарушения ритма и проводимости сердца и гипертоническая болезнь. Риски возрастали трёхкратно.

"В её случае осложнения достаточно серьёзные могли быть - прогрессирование сердечной недостаточности, остановка сердца, жизнеугрожающие нарушения ритма и проводимости, это кризовое течение гипертонической болезни с развитием тяжёлой эклампсии. Все это угрожало жизни и беременной женщины, и её будущего ребёнка", - пояснила Ирина Дячук, заведующая третьим кардиологическим отделением ГКБ им. С.С. Юдина.

В случае Кристины кардиологи, терапевты, сосудистые хирурги и акушеры-гинекологи работали вместе - собирали консилиумы, на постоянном контроле держали состояние мамы и поддерживали работу ее сердца. Приходилось часто менять схемы лечения и подбирать нужные дозы препаратов с учётом того, что можно при беременности.

"Было несколько волнующих моментов, когда у неё стало повышаться давление, появились экстрасистолы, отеки на ногах. Нам пришлось её госпитализировать, даже стоял вопрос о досрочном родоразрешении, но нам удалось с этим справиться", - рассказала Елена Муравина, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи ГКБ им. С.С. Юдина.

Врачам удалось невозможное - они помогли Кристине выносить второго сына до 37 недель. На свет появился здоровый мальчик весом почти три килограмма и ростом 50 сантиметров.

Кристину из роддома встречают близкие, дома ждет старший сын Амир - ему два с половиной года. Эта исключительная мама планирует продолжить лечение у опытных кардиологов, ведь теперь болеть она не имеет права.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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