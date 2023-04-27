Московские школьники готовятся к международным олимпиадам

К олимпиадам в столице готовят основательно

Московские победители всероссийской олимпиады школьников снова готовятся к соревнованиям - международным! Весомые бонусы для поступления в лучшие вузы страны они уже заработали. Теперь юные умы хотят выйти на новый уровень. Впрочем, столичные школьники ежегодно показывают высокие результаты на любых состязаниях. В чём причина?

Дмитрий Санковский - один из победителей всероссийской олимпиады по астрономии. Буквально каждую минуту уделяет своему любимому предмету. Иначе добиться успеха, говорит, не получилось бы.

"Мне она нравится из-за этого ощущения, что вроде бы мы рассматриваем какие-то очень отдаленные, какие-то практически объекты, с которых мы получаем только свет. И можем установить очень многие их характеристики. Очень много можем узнать о них. Это очень вдохновляет", - рассказал Дмитрий.

Вдохновляют участников олимпиад и бонусы, которые дает победа. "Это дает мне право на поступление без вступительных испытаний на все специальности, связанные с физикой, астрономией в России. Наверное, буду поступать в МФТИ. Скорее всего, на факультет радиотехники и компьютерных технологий", - сказал Дмитрий.

Москвичи ежегодно завоевывают большой процент дипломов победителей и призеров. Статистика закономерная. К олимпиадам в столице готовят основательно - чуть ли не с начальных классов. София Гультяева к своей цели шла 4 года. Теперь победитель сразу по двум предметам - истории и французскому языку.

"Скорее, тяжело было выдерживать стресс, который постоянно накладывался на туры, на задания. Олимпиада - это больше про духовную наполняющую", - говорит София.

Задания, которые приходится решать ребятам, чаще всего нестандартные. Нужно знать не просто курс школьной программы.

"Олимпиады - это про решение задач в принципе жизненных. Догадаться, сообразить. Вот весь тот объем знаний, который вложили, систематизировать и найти тот элемент, который нужен здесь и сейчас. Поэтому потом ребята и в вузе себя хорошо показывают", - отметил главный тренер сборной Москвы по астрономии Иван Утешев.

"Ребята сразу же, с первых курсов, включатся в работу научных институтов, в высокотехнологичных московских компаниях, которые уже участвуют в подготовке школьников в нашем центре педагогического мастерства. Ведь наш олимпиадный центр готовит не просто к олимпиадному успеху. У спортсмена победа на олимпиаде - это вершина карьеры. Для школьника победа на школьной олимпиаде - это шаг к будущей профессии", - рассказал Иван Ященко, научный руководитель Центра педагогического мастерства.

Сейчас у школьников небольшое затишье перед решающими испытаниями. Впереди международная олимпиада.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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