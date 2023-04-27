Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов. Главное

Сумма превышает 900 млн рублей

Множество дорогих сумок, именной ноутбук, брендовые часы, очки, золото и бриллианты — весь день сегодня следователи проводят обыски в Подмосковье и Москве, по местам жительства известного блогера Елены Блиновской. Её задержали рано утром при попытке покинуть страну. Женщину подозревают в неуплате налогов, на общую сумму почти в миллиард рублей.

Элитный посёлок в подмосковной Истре и всё, как положено: роскошный коттедж, внушительный автопарк стоимостью от двадцати пяти до пятидесяти миллионов рублей. В гардеробной - брендовая одежда, сумочки, коллекция часов, дорогие украшения и прочие практически по-музейному разложенные аксессуары. С самого утра по адресам "королевы марафонов" Елены Блиновской идут обыски.

Минувшие сутки для одиозной блогерши вообще выдались неспокойными.

Еще вчера она была хедлайнером одного из бизнес-форумов и, как водится, на личном примере учила верить в свою уникальность и развивать свой бренд. Многим присутствовавшим на мероприятии, впрочем, выступление Блиновской показалось весьма невразумительным и слабым, да и сама инфоцыганка выглядела бледно. А сегодня утром Блиновскую задержали в Смоленской области на границе с Белоруссией. На арендованной машине она намеревалась выехать из страны. И, вероятно, об интересе оперативников её предупредили заранее - Блиновская пыталась запутать следы. У блогерши нашли еще и авиабилеты в одну из стран ближнего зарубежья.

На Блиновскую уже заведено уголовное дело. Её обвиняют в неуплате налогов в особо крупных размерах. По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги, занизила полученные доходы и не уплатила налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год Блиновская использовала уже довольно известную по многим громким делам схему "дробления бизнеса". Кроме того, блогершу обвиняют еще и в отмывании денег.

"Часть незаконно полученного в результате уклонения от уплаты налогов дохода в сумме более 43 миллионов рублей она легализовала путем совершения финансовых операций. Расследование уголовного дела, а также фактическое возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе российской федерации в результате преступных действий находятся на контроле прокуратуры города Москвы", - сообщила Людмила Нефёдова, прокуратуры Москвы.

У Блиновской - миллионы подписчиков в соцсетях, она стала известна благодаря своим тренингам и марафонам желаний.

"Я сделала очень многое, чтобы помочь русскоязычному населению, чтобы перейти в четвертое измерение, сегодня я весь день буду ходить кругами по комнате и собирать энергию, которую я качала насосом", - рассказывала она.

Но вот сколько денег было накачано на таких марафонах - не удалось выведать даже Ксении Собчак в скандально известном интервью. Блиновская, впрочем, утверждала, что "упрощенку" давно не использует, всё абсолютно по-взрослому - платит НДС и НДФЛ. Но у следствия по этому поводу - своё мнение. Алексея Блиновского - мужа инфоцыганки - тоже допрашивают, как свидетеля. Не исключено, что именно он и разрабатывал все бизнес-схемы. А Елене Блиновской в соцсетях уже советуют в данной ситуации использовать собственные методы и техники и обратиться за помощью к Вселенной.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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