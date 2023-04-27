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Водолазы обследовали дно Москвы-реки в Серебряном бору

15:12
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Проверили и сам пляж

В Москве началась подготовка к купальному сезону. Чтобы летний отдых в городе прошёл без травм и происшествий, все зоны отдыха необходимо несколько раз проверить на безопасность и очистить. Всего в столице 13 мест, где можно будет купаться. В этом месяце поисково-спасательные службы убирают там мусор, скопившийся за осень и зиму. Сегодня водолазы обследовали дно Москвы-реки в Серебряном бору. После специалисты проверили и сам пляж.

"На этом пляже это первое обследование, потом будет произведено в мае и июне. Мусор любой опасен, а мусор, находящийся на дне, опасен вдвойне, потому что купающиеся его не видят. К сожалению, культура отдыха на водоемах у нас пока еще оставляет желать лучшего и бытового мусора очень много. То есть это и битое стекло, банально битые бутылки, пластиковые пакеты , различные коряги", - говорит Ярослав Черногоров, начальник поисково-спасательной станции "Серебряный Бор" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

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