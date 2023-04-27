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Моряки пропавшего российского судна вышли на связь с родными

15:14
  • четверг
  • 27 апреля 2023

Об этом сообщила жена капитана корабля

Жена капитана пропавшего 17 апреля судна 30 minutes Надежда Расина сообщила агентству ТАСС, что моряки вышли на связь с родными.

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"Наших ребят нашли!" - заявила она. По словам Надежды, моряки вышли на связь и "мы знаем, что все хорошо". Расследование проводили эритрейские власти.

На территории Йемена судно подверглось нападению неизвестных вооруженных людей и было обстреляно, однако российским морякам удалось скрыться. Кроме трех россиян, Романа, Даниила и Марии, на судне находился один гражданин Египта. Судно было прогулочным. В 16 часов по московскому времени оно вышло из порта Джизан (Саудовская Аравия) по направлению к порту Джибути. Затем оно пропало в Красном море.

Примерно неделю экипаж 30 minutes не выходил на связь, а определить его местонахождение было невозможно. При этом, ни российское посольство в Саудовской Аравии, ни саудовские власти пока не могут подтвердить, что судно было атаковано пиратами.

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